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Иммунолог назвал способы распознать санитарно непроверенное мясо

Иммунолог Продеус: на мясе должен стоять штамп о прохождении ветконтроля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус в понедельник, 15 мая, дал рекомендации, как не заразиться болезнью после покупки некачественного мяса.

Ранее в этот день глава Красноярского Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил в своем Telegram-канале, что в Бирилюсском районе региона семилетний ребенок заразился трихиниллезом (паразитарное заболевание) после того, как поел свиной шашлык. По словам врачей, родители мальчика купили мясо на стихийном рынке у случайного продавца. Ребенку стало плохо, после того, как он поел шашлык.

По мнению Продеуса, это был единичный случай.

«Трихинеллез — болезнь неприятная, но неплохо лечится. Это просто нарушение ветеринарного контроля. Скорее всего, это было частное животное, не прошедшее нормальную санитарную экспертизу. В принципе, съев шашлык, можно заразиться любой паразитарной инфекцией, если есть санитарно не проверенное мясо», — сказал иммунолог в беседе с «Известиями».

Чтобы избежать этого, Продеус не рекомендовал покупать товары у несертифицированного производителя.

«Если мясо продают на официальном рынке, на нем обязательно должен стоять штамп и быть сертификат ветконтроля и санитарной инспекции. Во всех официальных магазинах мясо должно продаваться только после экспертизы», — заключил он.

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10 мая врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям», что употребление в пищу мяса с кровью может привести к заражению сальмонеллезом, кишечной палочкой и паразитарными заболеваниями. Также, по ее словам, при употреблении мяса с кровью существует риск нарушения пищеварения.

2 января врач лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова сообщила, что блюда с высоким содержанием жиров, быстрых углеводов, полуфабрикаты, выпечка, газированные напитки способны спровоцировать воспаление поджелудочной железы — панкреатит.

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