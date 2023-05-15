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Прораба будут судить за падение рабочих в шахту лифта в Хабаровске

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В Хабаровске в суд передано уголовное дело в отношении прораба, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Двое сотрудников упали в шахту лифта.

Трагедия произошла в апреле 2022 года в Индустриальном районе. По данным следствия, двое рабочих укладывали настилы и листы в лифтовой шахте и сорвались с высоты 10-го этажа. Один мужчина скончался на месте, здоровью второго нанесен тяжкий вред. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Правоохранительные органы пришли к выводу о том, что прораб не принял меры по соблюдению правил безопасности на объекте. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Материалы дела направлены в суд.

В Астрахани вынесен приговор в отношении индивидуального предпринимателя, которого признали виновным в нарушении требований охраны труда. Он привлек к разбору дома 41-летнего мужчину и не провел с рабочим обучение по технике безопасности. При обрушении стены на потерпевшего упала кладка весом 1,2 т.

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