Первый созерцательный фестиваль «Места для души» пройдет в Суздале

Первый созерцательный фестиваль «Места для души» имени Тонино Гуэрры пройдет с 19 по 21 мая в Суздале. Организаторы фестиваля Владимиро-Суздальский музей-заповедник и творческое сообщество «Мира» познакомят зрителей с поэтическим взглядом художника на мир: на несколько дней древний город станет декорациями для необыкновенных историй и их персонажей, и каждый пейзаж, улица или холм станут личным открытием. В программе фестиваля — встречи с друзьями Тонино Гуэрры, концерт Петра Налича, перформансы, выставки, тотальный театр и киносеансы под открытым небом.

Тонино Гуэрра — знаменитый итальянский поэт, художник, писатель, сценарист. По его сценариям снимали фильмы Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Андрей Тарковский, Витторио де Сика и братья Тавиани. Он был невероятно разносторонним человеком: Гуэрра сочинял сказки и стихи, создавал проекты фонтанов, дворцов поэзии и скворечников, занимался керамикой и скульптурой и даже был президентом реки Мареккья. Будучи «русским» по жене, Лоре Гуэрре, он много раз бывал в Суздале. Именно здесь он открыл, что «русскую грусть можно резать ножом». В Спасо-Евфимиевом монастыре сегодня работает экспозиция, посвященная его жизни и творчеству.

Супруга писателя Лора Гуэрра: «Я просто счастлива, что в Суздале пройдет фестиваль имени Тонино, ведь он как никто умел создавать места, где можно замедляться, созерцать, возвращаться к себе. В маленьком городке Пеннабилли Тонино придумал множество «сказочных мест», куда часто приходят люди. Он называл их «местами для души» — luoghi dell’anima».

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева: «Фестиваль родился в партнерстве самых разных людей и организаций. Это и дань уважения великому человеку, Тонино Гуэрра, и горячее желание развить, продолжить творческий процесс, рожденный из синтеза искусств, показать мир культуры во всём его многообразии. Это очень интересное начало, и мы планируем, что фестиваль будет проходить ежегодно. Фигура Тонино Гуэрры для этого символичная: он не раз бывал в Суздале, понимал его суть, знал и любил этот город, это место для души всех творческих людей».

Гостям фестиваля предлагают заново увидеть Суздаль глазами Гуэрры — послушать тишину, остановиться и всмотреться в его луга, изгибы речки Каменки, аккуратные деревянные дома и найти в самых простых вещах мудрость и гармонию. «Места для души» — это все самое поэтичное в Суздале. Поэтому программа фестиваля наполнена событиями, которые далеки от обыденных «просто концертов» и «просто спектаклей».

В рамках фестиваля пройдут показы фильмов, снятых по сценариям Гуэрры, и две выставки, посвященные Тонино. Проект-интервенция куратора Нины Гомиашвили «Воздух полон потерянных звуков» разместится в Кремле, Посадском доме и Спасо-Евфимиевом монастыре. Личные вещи Тонино, флаги с его стихами в переводе Беллы Ахмадулиной будут вписаны в постоянную экспозицию музея. «Для меня участие в фестивале, посвященному Тонино Гуэрре, несомненно является личной историей. Лет 20 тому назад мне посчастливилось гостить у Лоры и Тонино во время путешествия по Италии в рамках работы над книгой «Гурманиада». Тонино с упоением рассказывал про виноделие в Италии, не забыв упомянуть про вино из Санджовезе, которое местные жители считают лучшим в мире. Про разнообразие региональной кухни и про то, что каждый из нас ест свое детство. И именно про детство, про светлячков, про запах печеных яблок, шум сухой листвы и цветы миндаля, будут выставки, инсталляции и аудиоспектакль в Кремле, Спасо-Евфимиевом монастыре и Посадском доме», — говорит Нина Гомиашвили.

Проект «1+1=1» Насти Григорян и Ани Петровой в «Мира Центре» и других локациях соединит русский авангард, современные арт-объекты и воспоминания друзей — Натальи Дабижа, Нины Поповой, Валерия Сировского, Юрия Роста — о Тонино Гуэрра. «Фигура Тонино Гуэрры оказалась в этом проекте магнитом. — говорит куратор выставки Аня Петрова, - Человек, переживший совсем молодым Вторую мировую, оказался внимательным наблюдателем и мастером парадоксов. Таким носителем постоянного чуда внутри. Его фирменные максимы, простые рисунки, немного безумия и абсурда — все это оказалось свойственно и российскому совриску».

Удивительный шкаф появится во дворе «Мира Центра»: стоит только зрителю открыть дверь, как он на 24 минуты окажется в поэтическом мире, вдохновленным творчеством Тонино. Аудиоспектакль, полный музыки, звуков, мыслей, стихов и чувств, придумали Ирина Михейшина и Марина Шибаева.

Хедлайнером «Мест для души» станет Петр Налич: в его исполнении прозвучат важные песни о душе и не только. В неожиданных, иногда даже скрытых местах города появятся 10 инсталляций. Участниками этого проекта станут Кирилл Лебедев (Кто), Синий Карандаш, Светлана Растебина, Миша Рубанков, Марго Трушина, Ольга Божко, Владимир Марин, Ульяна Подкорытова, Мастерская Дмитрия Барбанеля. Чтобы увидеть их работы, можно будет воспользоваться специальной картой – в дни фестиваля или после его окончания: арт-объекты останутся на своих местах, а зрители с их помощью смогут создать новые истории о городе.

На заливном Ильинском лугу развернется тотальный театр: заняв места в зрительских рядах, гости фестиваля будут изучать прилетевших с зимовки птиц, следить за полетом воздушных змеев с изображениями бабочек с рисунков Тонино Гуэрра и наблюдать за короткими перформансами, которые обращают внимание на простые земные радости — пение птиц и наступление вечера, дуновение ветра и стрекот сверчков.