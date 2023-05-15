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Тейлор Свифт прервала концерт из-за агрессивного охранника

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Фото: cоцсети
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Американская певица Тейлор Свифт во время концерта в Филадельфии прервала концерт, чтобы сделать замечание охраннику, который агрессивно себя вел с фанаткой звезды. Об этом сообщило издание Page Six 14 мая.

«Эй, прекрати! Она ничего не делала!» — выкрикнула Свифт посреди исполнения композиции Bad Blood.

После этого она заверила поклонников, что с девушкой все в порядке.

Как выяснилось позже, несколько фанатов певицы также столкнулись с агрессивным поведением того же самого охранника. Об этом фанаты написали в своих Twitter-аккаунтах.

Некоторые посетители концерта, в свою очередь, утверждали, что сотрудник охраны толкал слушателей, дополняет «Газета.Ru».

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Ранее, 19 февраля, инцидент произошел на концерте Мота в Москве из-за конфликта с охраной. Тогда один из фанатов открыл стрельбу в одном из ресторанов столицы на улице Рочдельской, где проходило выступление. По предварительным данным, у стрелявшего мужчины произошла перепалка с охранниками. По факту происшествия правоохранительными органами осуществляется проверка.

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