Пожар на юго-западе Москвы ликвидирован
Пожар, вспыхнувший 15 мая на юго-западе Москвы, ликвидирован. «Известия» публикуют видео с места ЧП.
По данным «Известий», загорелась вентиляция, и огонь по ней ушел в ресторан. На кадрах видно, как обгорела часть стены у здания.
Ранее в этот день пользователи Сети сообщили о пожаре возле магазина «Перекресток» на улице Бульвар Адмирала Ушакова в Южном Бутово.
В МЧС объяснили, что произошло возгорание возле мусорных контейнеров на площади 4 кв. м.
Около 120 человек из здания были эвакуированы. Пострадавших в результате ЧП нет.