Пожар на юго-западе Москвы ликвидирован

Пожар, вспыхнувший 15 мая на юго-западе Москвы, ликвидирован. «Известия» публикуют видео с места ЧП.

По данным «Известий», загорелась вентиляция, и огонь по ней ушел в ресторан. На кадрах видно, как обгорела часть стены у здания.

Ранее в этот день пользователи Сети сообщили о пожаре возле магазина «Перекресток» на улице Бульвар Адмирала Ушакова в Южном Бутово.

В МЧС объяснили, что произошло возгорание возле мусорных контейнеров на площади 4 кв. м.

Около 120 человек из здания были эвакуированы. Пострадавших в результате ЧП нет.