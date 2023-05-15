Навигацию маломерных судов открыли в двух районах Камчатского края

Навигацию маломерных судов открыли еще в двух районах Камчатского края. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Государственную инспекцию маломерных судов (ГИМС).

С 15 мая судовладельцам разрешено выходить в акватории Карагинского района и поселка Палана. В ГИМС напоминают, что запрет на движение лодок сохраняется в Олюторском и Пенжинском районах. Навигация откроется 1 июня.

10 мая выход судов разрешили в Тигильском районе. С 1 мая жители региона могут выходить в акватории в Соболевском и Усть-Камчатском районах. С 25 мая навигация откроется в Быстринском и Усть-Большерецком районах.

Жителям Камчатки напоминают, что за нарушение запрета гражданам грозит штраф в размере до 10 тыс. рублей.