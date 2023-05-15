Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Курильских островов

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 возле курильского острова Итуруп. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на портал Eqalert.ru.

Подземные толчки произошли вечером 14 мая Эпицентр находился в 92,62 км от села Сентябрьского и залегал на глубине 76,2 км.

Местные жители ощутили землетрясение как толчки, создаваемые проезжающим легким грузовиком. Колебания зарегистрированы в селах Китовое, Рыбаки, Рейдово, Горячие Ключи, а также в Курильске.

В течение суток 14 мая у берегов Камчатки была зарегистрирована серия из трех землетрясений. Максимальная магнитуда составила 5,2.