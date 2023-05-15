ВКС России сбили в ДНР вертолеты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины

В Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы сбили два украинских вертолета — Ми-24 и Ми-8, сообщил 15 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка Донецкой Народной Республики сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказал он.

Помимо этого, в районе села Кривая Лука (ДНР) российскими военными ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, добавил генерал-лейтенант. В общей сложности, отметил Конашенков, за сутки авиация и артиллерия России нанесли удары по 68 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 97 районах.

14 мая Конашенков заявил, что российские войска уничтожили склад боеприпасов группировки «Херсон» ВСУ в районе Николаева. Всего за сутки на херсонском направлении в ходе огневого поражения ВС РФ ликвидировали свыше 20 украинских военных, шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Тем временем Конашенков сообщил об ударе по пунктам дислокации и складам ВСУ в Днепропетровской области. Он отметил, что цели находились в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка.

11 мая начальник пресс-центра группы «Юг» Вадим Астафьев отметил, что служащие ВС России поразили пункт временной дислокации и склад припасов украинских боевиков на соледаро-бахмутском направлении. Также в районах Белой Горы, Авдеевки, Артемовска и Курахово артиллеристы атаковали скопления живой силы националистов и сбили снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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