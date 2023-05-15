Старые троллейбусы полностью заменят новыми к сентябрю в Пензе

В Пензе к сентябрю планируется полностью заменить подвижной состав троллейбусных парков. Об этом сообщил глава области Олег Мельниченко.

По его словам, уже к концу сентябре по городу будут курсировать 94 новых троллейбуса. Они выйдут вместо старых и изношенных. Сами маршруты также будут пересмотрены.

Глава региона отметил, что лично проследит за продолжением транспортной реформы. Доступность и комфортность общественного транспорта — то, что сейчас нужно жителям Пензы, сказал Мельниченко, чьи слова приводит ИА «Пенза-пресс».

Агентство отмечает, что в Терновке строят еще один транспортно-пересадочный узел для новых троллейбусов. Они будут заезжать в Зарю и Спутник.

Ранее сообщалось, что власти Пензы решили направить более 40 млн рублей на перевозки жителей города по дачным маршрутам.