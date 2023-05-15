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Названы причины ослабления рубля

Аналитик Антонов назвал среди факторов, влияющих на ослабление рубля, снижение цены на нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Дешевеющая нефть, сокращение продаж валюты экспортерами, ситуация с дефицитом бюджета, высокие геополитические риски — главные факторы, оказывающие влияние на котировки рубля, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 15 мая.

«Похоже, что на сегодняшний день ослабление рубля — это единственный действенный способ покрытия расходов и сокращения дефицита. Изменение курса национальной валюты стоит российскому бюджету около 130 млрд рублей доходов за каждый рубль к доллару. При этом в апреле крупнейшие экспортеры сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42%, а нефть Urals торгуется по $50 за баррель», — отметил эксперт.

По словам аналитика, курс доллара возвращается к своему равновесному уровню в 80 рублей. При этом для евро равновесный уровень составляет 89 рублей, для юаня — 11,50 рубля.

«К концу мая сохраняются риски достижения рублевыми парами ранее достигнутых максимумов: 83,5 рубля за доллар, 92 рубля за евро и 12,13 рублей за юань. Ослабление рубля может ускорить слабость нефтяного рынка. К началу лета, вероятнее всего, котировки доллара будут превышать 80 рублей», — заключил Антонов.

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Утром 15 мая курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая. Как следует из данных сайта торговой площадки, к 13:11 доллар достиг 79,34 рубля.

До этого, 11 мая, доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с Lenta.Ru спрогнозировал тенденцию на ослабление рубля, выразив мнение, что большинство игроков заинтересованы в этом.

В тот же день финансист Алексей Васильев предположил, что в мае нацвалюта по отношению к доллару будет колебаться в диапазоне 82–77 рублей, к евро — в пределах 90–84 рублей и к юаню — 11–11,8 рублей.

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