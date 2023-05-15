В Макеевке 14 мая отметили День Конституции Донецкой Народной Республики (ДНР), в город приехал директор организации «Москонцерт» Илья Бачурин.

Устроили праздник для местных жителей прямо на улице, под открытым небом: плясали, пели и жарили шашлыки.

Бачурин сообщил, что в Донецкую республиканскую библиотеку для молодежи привезли партию новых книг.

«Культбригады «Москонцерта» давно не только про музыку, решили с Фондом Томилина привезти свою первую, точно не последнюю партию книг в Донецкую республиканскую библиотеку для молодежи», — написал Бачурин 13 мая в Telegram-канале.

Он выразил надежду, что читателям понравятся новые книги.

В апреле сообщалось, что в Донбасс прибыла колонна с 200 т гуманитарной помощи от российских военных. В коробках содержится всё необходимое для жителей Донецкой и Луганской народных республик: лекарства, бытовая техника, провизия и многое другое. Всё это предназначено для пострадавших от обстрелов со стороны украинских националистов граждан.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.