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Ученый назвал способ защититься от новых видов клещей

Ученый Болков: для защиты от клещей нужно ограничить выходы в лес в весенне-летний период
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Фото: ТАСС/Олеся Курпяева
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Научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков рассказал «Известиям» о новых видах клещей, который были открыты российскими учеными.

Прежде всего эксперт отметил, что эти виды существовали всегда, но необязательно всегда кусают человека.

«Чтобы от них защититься, нужно ограничить выходы в лес в весенне-летний период. Особенно в весенний. С середины марта по июнь очень активная фаза для клещей и их нимф (неполовозрелая особь), которые также заразны. Штаны нужно обязательно заправлять в носки, рукава должны прилегать к коже, а воротник плотно застегиваться. Это нужно, чтобы клещ полз по одежде и не попадал под нее. После каждого визита в лес или даже в поля, где также могут быть клещи, нужно проводить осмотр», — добавил Болков.

Кроме того, ученый рекомендовал использовать существующие химические средства против клещей. Есть также вакцина, но она помогает только от одной инфекции, переносимой клещами, — клещевого энцефалита, заключил он.

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Ранее сообщалось, что ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей. Согласно выводам специалистов, паразиты широко распространены в Монголии и Сибири. Обнаруженные насекомые, по словам ученых, принадлежат к двум видам. Один известен как переносчик бартонеллеза, а второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы, а также других опасных заболеваний.

10 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала 2023 года от укусов клещей пострадали более 41 тыс. россиян. В ведомстве также отметили, что привито от клещевого вирусного энцефалита 2,02 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,67 млн. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.

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