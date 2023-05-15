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Начались продажи кроссоверов «Москвич 3» в версии «Комфорт»
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Начались продажи кроссоверов «Москвич 3» в версии «Комфорт»

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Москве и Санкт-Петербурге начались продажи кроссоверов «Москвич 3» в версии «Комфорт». Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил «Российской газете» директор по маркетингу и ИТ группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

По словам Новосельского, в дилерские центры завезли более 20 «Москвичей» в новой комплектации.

Главные отличия «Комфорта» от базовой версии ― это электропривод багажника, подогрев сидений, электропривод складывания боковых зеркал, боковые подушки и шторки безопасности, цифровая приборная панель, которую можно встретить также в электрокаре «Москвич 3e», а также кожаная обивка сидений.

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Новая версия автомобиля, выпущенного в столице, оснащена единственным доступным для «Комфорта» силовым агрегатом ― турбированным бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. в паре с вариатором.

Цена «комфортного» «Москвича» начинается от 2 250 000 рублей, что на 280 тыс. дороже базовой комплектации автомобиля «Стандарт».

4 мая руководитель отдела развития автомобильного маркетплейса FRESH Денис Решетников рассказал «Известиям» о высоком спросе на отечественные автомобили.

«За I квартал текущего года продано 171,3 тыс. экземпляров, 37% из которых составили модели АвтоВАЗа. В апреле уровень реализации отечественного бренда вырос до рекордного показателя — 27 635 штук, что на 18,4% выше, чем продажи за март 2023 года. Положительную динамику демонстрирует и российский бренд «Москвич»: в марте россияне приобрели 375 автомобилей автоконцерна», — сказал эксперт.

По его словам, с учетом того, что по итогам этого года прогнозируется продажа от 780–800 до 1 млн новых автомобилей, вероятно, российские бренды займут большую часть реализации в сегменте, несмотря на экспансию китайского автопрома.

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