Песков призвал ориентироваться на официальные данные о здоровье Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные данные о здоровье президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он 15 мая сообщил на брифинге.

«Никаких официальных сообщений [о здоровье Лукашенко] со стороны Минска не было. Важно ориентироваться именно на официальную информацию», — ответил он на вопрос журналистов, обеспокоены ли в Кремле слухами о возможных проблемах со здоровьем белорусского лидера.

8 мая Лукашенко посетил Москву с рабочим визитом.

На следующий день белорусский лидер посетил парад Победы на Красной площади. Однако присутствовать 9 мая на неформальном завтраке в Кремле после парада Победы не смог, потому что у него были мероприятия.

Позднее в тот день президент России Владимир Путин провел неформальный завтрак в Грановитой палате Кремля с коллегами из стран СНГ, в числе приглашенных был Лукашенко.