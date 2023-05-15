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Песков раскритиковал слова Макрона о «зависимости» России от Китая

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexis Sciard
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 мая в ходе брифинга прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы впадает в вассальную зависимость от Китая.

По его словам, отношения Москвы и Пекина носят исключительно партнерский характер.

«Это не связано с зависимостью, это учет взаимных интересов, близость мировоззрения в отношении международных дел, это непринятие попыток диктата. Такой подход мы считаем неправильным. Это (слова Макрона. — Ред.) неправильное понимание сути происходящего», — отметил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков высказал категорическое несогласие Кремля с высказыванием президента Франции.

Речь идет об интервью изданию Opinion, где Макрон заявил, что Россия потерпела «геополитическое поражение», а также впадает в «вассальную зависимость» от Китая. Это, по словам политика, заставило РФ сомневаться в своих исторических союзниках.

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12 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, по сути, признался в чрезмерной зависимости Европы от Китая, считает координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов. Причиной является тот факт, что Китай в глазах европейских стран единственная страна, которая сможет урегулировать конфликт на Украине.

Боевые действия на территории Украины в свою очередь измотали Европу, так как государствам — членам ЕС приходится постоянно оказывать военную и материальную поддержку Киеву.

Вместе с тем слова Пескова о том, что КНР — это стратегический партнер России, подтверждают слова и действия президента России Владимира Путина. Так, 10 мая, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о заключении соглашения с Китаем по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор».

Отмечается, что вопрос был поднят в целях увеличения объемов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объемов его экспорта на рынок Китая.

Совместные проекты двух стран реализуются во многих сферах — от продовольственной до машиностроительной.

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