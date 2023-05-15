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Эксперт заявила о способности клещей переносить сразу несколько опасных патогенов

Эксперт Ганушкина: один клещ может переносить два-три опасных патогена
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Клещ с чумой пока был обнаружен в России в единственном экземпляре, и в настоящее время стоит переживать о других, не менее опасных инфекциях, которые переносят эти паукообразные. Об этом бывший ведущий научный сотрудник Первого МГМУ им. Сеченова Людмила Ганушкина рассказала в понедельник, 15 мая.

Она предупредила, что одно насекомое может переносить сразу два или три патогена, и это может представлять серьезную опасность.

Эксперт подчеркнула, что людям следует серьезно относиться к возможным последствиям от укуса клеща, вакцинироваться и сразу обращаться к врачу в случае контакта.

«Каждый клещ несет какую-то опасность, он может быть переносчиком многих инфекций», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

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Кроме энцефалита насекомые переносят еще полсотни заболеваний

Ранее в этот день сообщалось, что ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей, которые переносят чуму и лихорадку Западного Нила.

Согласно выводам специалистов, паразиты широко распространены в Монголии и Сибири. Обнаруженные насекомые, по словам ученых, принадлежат к двум видам. Один известен как переносчик бартонеллеза, а второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы, а также других опасных заболеваний, сообщается на сайте aif.ru.

Паразиты принадлежат к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae. Один вид выявили в 2020 году из заспиртованных сборов коллекции летучих мышей. Второго обнаружили прижизненно: сняли с рукокрылых, отловленных в Бурятии и Туве, пишет Life.Ru.

Ученые отметили, что морфологически новые клещи не похожи на описанных ранее. Специалисты пришли к выводу, что, вероятнее всего, они обитают южнее азиатской части России и могут, предположительно, находиться на территории Китая.

В дальнейшем ученые планируют работать в сотрудничестве с китайскими специалистами.

11 мая врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала о четырех передаваемых клещами опасных инфекциях.

К ним относятся боррелиоз, эрлихиоз, бабезиоз и анаплазмоз.

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