Министр иностранных дел Эстонии назвал Балтийское море «озером НАТО»
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал Балтийское море «озером НАТО». Об этом 14 мая написал журнал Newsweek со ссылкой на его слова в кулуарах конференции Леннарта Мери в Таллинне.
«Чрезвычайно важно, что Балтийское море теперь является «озером НАТО. Каждый, кто хоть что-то знает об обороне, понимает, что это многое меняет в стратегическом плане», — цитирует его издание.
Он подчеркнул что Россия столкнулась со сложной военной ситуацией в северной Европе из-за того, что альянс НАТО окружил Балтийское море.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов 13 апреля прокомментировал «Известиям» призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы превратить Черное море в «море НАТО».
«Черное море в какой-то степени является морем, где расположены страны НАТО: Румыния, Болгария, Турция. Он [Кулеба] может забыл об этом», — сказал Климов.
Сенатор отметил, что если Кулеба полагает, что Россия вступит в НАТО, то сильно ошибается, «мы не планируем».
«Его коллеги по разуму называют Балтийское море озером НАТО, скоро будут Тихий океан называть болотом НАТО. Все эти фигуры речи хороши для митингов, ток-шоу, но к реальности они отношения не имеют», — заключил Климов.