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Министр иностранных дел Эстонии назвал Балтийское море «озером НАТО»

Глава МИД Эстонии Цахкна: Балтийское море теперь является «озером НАТО»
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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал Балтийское море «озером НАТО». Об этом 14 мая написал журнал Newsweek со ссылкой на его слова в кулуарах конференции Леннарта Мери в Таллинне.

«Чрезвычайно важно, что Балтийское море теперь является «озером НАТО. Каждый, кто хоть что-то знает об обороне, понимает, что это многое меняет в стратегическом плане», — цитирует его издание.

Он подчеркнул что Россия столкнулась со сложной военной ситуацией в северной Европе из-за того, что альянс НАТО окружил Балтийское море.

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Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов 13 апреля прокомментировал «Известиям» призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы превратить Черное море в «море НАТО».

«Черное море в какой-то степени является морем, где расположены страны НАТО: Румыния, Болгария, Турция. Он [Кулеба] может забыл об этом», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что если Кулеба полагает, что Россия вступит в НАТО, то сильно ошибается, «мы не планируем».

«Его коллеги по разуму называют Балтийское море озером НАТО, скоро будут Тихий океан называть болотом НАТО. Все эти фигуры речи хороши для митингов, ток-шоу, но к реальности они отношения не имеют», — заключил Климов.

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