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Помощник машиниста рассказал о спасении поезда после теракта на Крымском мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Помощник машиниста подвижного состава Виктор Прошин, благодаря которому удалось увести часть горящего состава с Крымского моста после теракта, поделился воспоминаниями о тех событиях в беседе с «Известиями» 15 мая.

В понедельник ему и другим специалистам, участвовавшим в восстановлении Крымского моста, вручили госнаграды в Минтрансе. Награды вручал министр транспорта России Виталий Савельев.

«Был взрыв, поезд остановили экстренным торможением, оценили ситуацию — горят задние вагоны. Приняли решение закрепить горящие вагоны и отвезти другую часть поезда на станцию. Если бы не зацепили вагоны, пострадала бы большая часть Крымского моста», — рассказал Прошин.

Помощник машиниста считает, что именно его хладнокровие в экстренной ситуации и следование инструкциям помогли ему.

Путь в будущее: как был построен Крымский мост
Пять лет назад началось движение по грандиозному сооружению

Ранее, 11 февраля, президент России Владимир Путин наградил Прошина медалью за отвагу.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром 8 октября 2022 года.

На его автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. После взрыва локомотив смог увести часть горящих цистерн.

9 октября Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. Он добавил, что его организовали спецслужбы Украины.

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