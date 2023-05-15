Помощник машиниста рассказал о спасении поезда после теракта на Крымском мосту

Помощник машиниста подвижного состава Виктор Прошин, благодаря которому удалось увести часть горящего состава с Крымского моста после теракта, поделился воспоминаниями о тех событиях в беседе с «Известиями» 15 мая.

В понедельник ему и другим специалистам, участвовавшим в восстановлении Крымского моста, вручили госнаграды в Минтрансе. Награды вручал министр транспорта России Виталий Савельев.

«Был взрыв, поезд остановили экстренным торможением, оценили ситуацию — горят задние вагоны. Приняли решение закрепить горящие вагоны и отвезти другую часть поезда на станцию. Если бы не зацепили вагоны, пострадала бы большая часть Крымского моста», — рассказал Прошин.

Помощник машиниста считает, что именно его хладнокровие в экстренной ситуации и следование инструкциям помогли ему.

Ранее, 11 февраля, президент России Владимир Путин наградил Прошина медалью за отвагу.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром 8 октября 2022 года.

На его автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. После взрыва локомотив смог увести часть горящих цистерн.

9 октября Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. Он добавил, что его организовали спецслужбы Украины.