Шестилетняя девочка отравилась спиртом и попала в реанимацию в Петербурге

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка отравилась спиртом и попала в реанимацию, сообщает в понедельник, 15 мая, источник «Известий». Инцидент произошел днем ранее на Подольской улице.

Отец пострадавшей рассказал, что девочка гуляла во дворе, захотела попить воды, но перепутала стовшие рядом бутылки. По его словам, емкость со спиртом принадлежала малознакомым людям, которые находились в тот момент рядом.

Девочку доставили в отделение реанимации в тяжелом состоянии с диагнозом «токсическое действие этанола». Бутылка с остатком жидкости без цвета и запаха передана следователю.

В октябре прошлого года стало известно об отравлении четырехлетнего ребенка ртутью. Инцидент произошел в Оренбургской области. Мать мальчика рассказала, что ее сын ненадолго остался один в комнате. Он увидел лежавший на диване термометр и использовал его для игры, откусив кончик.