25 мая — Вознесение Господне: история, значение и традиции праздника

На 40-й день после Пасхи православная церковь отмечает Вознесение Господне. Это двунадесятый праздник, символизирующий окончание земной жизни Иисуса Христа и продолжение чуда Светлого Воскресения. Когда отмечают Вознесение в 2023 году и какие традиции и запреты сопровождают знаменательную дату — читайте в материале «Известий».

Вознесение Господне 2023 — какого числа

Праздник Вознесения отмечают через 40 дней после Пасхи, праздник всегда приходится на четверг. В православном календаре 2023 года это 25 мая, а католики справят Вознесение 18 мая.

Вознесение Господне 2023 — история и значение праздника

В основе праздника лежит евангельская история о вознесении Христа на небеса и окончании его земного пути. Спустя 40 дней после чудесного воскрешения Спаситель привел своих учеников на гору в пригороде Иерусалима, поднял руки, благословил их и стал подниматься в небо.

Верующие связывают этот день с надеждой на вечную жизнь в теле, не подверженном смертям и болезням, и на второе пришествие Христа. До рождения Иисуса существовало два значения человеческого тела. Одни считали его «тюрьмой» и источником порока, другие были уверены, что тело предназначено для получения удовольствий.

Но Христос показал, что в Царствие небесное войдут не только души праведников, но и их тела. В религии тело считается храмом Святого Духа, но природа человека пострадала от первородного греха — падения Адама. Иисус восстановил ее достоинство своим появлением, распятием, воскресением и вознесением. Поэтому Вознесение является важнейшим событием в спасении падшего человечества. И то, что Христос был в телесной оболочке, подтверждает такую же возможность для остальных христиан.

Вознесение Господне 2023 — традиции праздника

В народе принято считать, что в день Вознесения весна переходит в лето — отцветают сады, становится жарко. На Руси в честь праздника водили хороводы, устраивали гулянья. В домах пекли «лесенки» — пироги с зеленым луком в виде семи ступенек лестницы, по которым Христос поднимался на небо. Сохранилась традиция и в наши дни. Перед употреблением в пищу угощение освящают в церкви, а верующие участвуют в богослужении.

Также в честь праздника готовят блины в виде сандалий или сапог — «лапотки». Существует мнение, что во время пребывания на земле Иисус полностью износил свою обувь.

Вознесение Господне 2023 — что можно и нельзя делать

В день Вознесения запрещено ругаться, грешить, спорить и желать кому-либо зла. Согласно поверью, в течение 40 дней после Пасхи Христос ходил в образе нищего и просил милостыню, поэтому нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Лучше всего отложить дела и тяжелую работу и посвятить время посещению храма и молитве.

Вознесение Господне 2023 — приметы

Дождь и гроза в день Вознесения символизирует неурожайный год, жаркая погода в праздник означает хороший урожай. Низкий полет птиц — к скорому похолоданию.

Если утром в день Вознесения выпала роса, то считалось, что если пройтись по ней босиком, то можно таким образом защититься от бед и невзгод.

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