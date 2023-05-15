Остекление семи домов и административное здание повреждены при обстреле Луганска

Остекление семи многоквартирных жилых домов, административное здание и два легковых автомобиля повреждены при обстреле Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается 15 мая в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Также там подтвердили, что удар по Луганску был нанесен двумя ракетами Storm Shadow.

Утром 15 мая два взрыва прогремело в Луганске. Спустя несколько часов в распоряжении «Известий» появились кадры обломков ракеты Storm Shadow, которую украинские боевики применили для удара по городу.

При обстреле украинскими боевикам Луганска со стороны пострадало административное здание бывшего Авиационного училища штурманов.

В свою очередь омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова после обстрелов Луганска со стороны ВСУ обвинила международные организации в бездействии.

13 мая украинские боевики также нанесли удары по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщили за несколько дней до этого.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.