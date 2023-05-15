Новые природные очаги бешенства обнаружили в Якутии

Департамент ветеринарии сообщил об обнаружении новых очагов вируса бешенства в Аллаиховском районе Якутии. Патологические пробы были взяты у песцов.

По данным ИА SakhaNews, четыре пробы были взяты с участка Ойотунг в 30 км от поселка Чокурдах и с рыболовецкого участка Школьные пески. Постоянно проживающего населения на данных территориях нет. В двух пробах обнаружен вирус бешенства.

Ветеринары выполняют комплекс мер по ликвидации бешенства животных. В регионе имеется достаточное количество антирабической вакцины. По данным ИА YakutiaMedia, в Аллаиховском улусе выявлены три эпизоотических очага бешенства. 5 мая вирус обнаружили в пробах, взятых у щенка.

В Омской области на прошлой неделе зарегистрировали два очага бешенства. Карантин введен в населенных пунктах Красная Горка и Низовое.