В Балаково возбудили уголовное дело после гибели пенсионерки от упавшего дерева

Уголовное дело возбудили после гибели пенсионерки от рухнувшей ветки дерев в городе Балаково Саратовской области, сообщает региональный следственный отдел СК России.

Сам инцидент произошел 12 мая на остановке возле дома № 75 по улице Минской. На 61-летнюю женщину упала крупная ветка тополя. Пострадавшую госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, она впала в кому и скончалась в реанимации.

По предварительным данным следователей, сотрудники обслуживающей организации в течение 2022 и 2023 годов не обеспечили санитарный опил деревьев. В рамках дела изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, допрошены жители, отмечает ИА «Взгляд-инфо».

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «‎Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть».