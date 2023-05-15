Свой гайд-парк появится в Самаре

В Самаре предлагают построить гайд-парк. Идея принадлежит предпринимателю Роману Масленникову. Он направил соответствующее предложение в городскую администрацию.

Бизнесмен считает, что у жителей Самары должна быть своя площадка, где они смогут свободно выражать свои мысли, делиться опытом и знаниями в формате публичного выступления. Главное условие — выступление не должно касаться политики, отмечает НИА «Самара».

Ранее, 5 мая, сообщалось, что в Самаре салоны подвижного состава МП «Трамвайно-троллейбусное управление» оснастят системами видеонаблюдения. В этом году планируется установить видеокамеры в 20 вагонах.