Летом в Москве откроют рекордное количество площадок для выгула собак

В Москве летом появится рекордное количество площадок для выгула собак. Об этом 15 мая сообщается на сайте мэра столицы.

В общей сложности 27 новых современных мест для выгула создадут в девяти округах. Самое большое количество — семь — оборудуют на востоке города.

На новых площадках разобьют газоны и уложат искусственное покрытие, установят лавочки и современные тренажеры для питомцев.

Отмечается, что за последние два года в столице были открыты 33 современные площадки для выгула собак.

Ранее в мае депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов предложил ввести штраф за самовыгул животных. За это он предлагает штрафовать хозяев в размере МРОТ, величина которого отличается в регионах. К примеру, МРОТ в Москве равен 24 801 рублю, в Ставропольском крае — 20 024 рублям, а в Ульяновской области — 17 270 рублям. При этом его величина не может быть ниже 16 242 рублей в 2023-м.