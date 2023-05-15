Жители Луганска рассказали о моменте обстрела со стороны ВСУ

Жители Луганска рассказали 15 мая «Известиям» про момент обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Был глухой [звук], будто самолет пролетел. <…> И второй [взрыв] сразу, наверное, через три секунды», — сообщила сотрудница магазина, расположенного неподалеку от места обстрела.

Никто не пострадал, но в рядом стоящих зданиях повредило остекление, добавила она.

Другой местный житель отметил, что во время взрыва был дома, но забеспокоился за ребенка, которого жена повела в детский сад. «Сразу позвонил, узнал, где жена, где ребенок. [После этого] выбежал на улицу», — рассказал мужчина.

Ранее в этот день экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в Луганске. Он предположил, что целью ударов могла быть территория бывшего Авиационного училища штурманов.

13 мая в Луганске заявили, что ВСУ начали наносить удары по городу крылатыми ракетами англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву в министерстве обороны Великобритании рассказали 11 мая.

По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, ударами по Луганску украинская сторона пытается посеять страх. Эксперт считает, что атаки Киева — это месть Донбассу за то, что он выбрал Россию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».