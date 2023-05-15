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Актер из «Юноны и Авось» и «Битвы за Москву» Владимир Кузнецов умер в возрасте 79 лет

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Советский актер Владимир Кузнецов, запомнившийся зрителю по фильму «Битва за Москву», умер на 80-м году жизни. Об этом сообщили в группе театра «Ленком» в соцсети «ВКонтакте» 13 мая.

«Ушел из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, который служил в «Ленкоме» на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 год», — говорится в публикации.

В сообщении уточнили, что Кузнецова не стало 12 мая. Причины смерти не раскрываются.

Прощание с актером состоится 16 мая в 12:00 в траурном зале Боткинской больницы.

Кузнецов пришел работать в «Ленком» в 1969 году сразу после окончания Школы-студии МХАТ. На этой сцене он сыграл в спектаклях «Гамлет», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Автоград-XXI», «Жестокие игры», «Оптимистическая трагедия».

Зрителям он также запомнился по фильму-спектаклю «Юнона и Авось», кинолентам «Битва за Москву», «Тихое следствие». Нередко снимался в сериалах, таких как «Доктор Тырса», «Час Волкова», и в других заметных проектах.

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