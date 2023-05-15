Неизвестные выбросили собаку с третьего этажа в Петрозаводске

Неизвестные выбросили собаку с третьего этажа жилого дома в Петрозаводске. На место вызвали сотрудников полиции, рассказали в группе местного благотворительного фонда «Рекс» в соцсети в «ВКонтакте».

Инцидент произошел 13 мая на улице Советской, 28. На следующий день утром питомца отвезли к ветеринару. Сейчас животное находится на передержке, ему предстоит операция после стабилизации состоянии.

«Состояние Белки стабильно тяжелое. Переломы, гематомы, травма глаза серьезная (увы, глаз под удаление), разрыв связки, вывих, опухоли молочных желез, воспаленная ротовая полость», — рассказали зоозащитники, их слова приводит ИА «Карелinform».

Лечение собаки обойдется в 80 тыс. рублей.

В феврале МВД России сообщило о росте числа случаев жестокого обращения с животными в 2022 году. Количество зарегистрированных дел увеличилось на 5,3% — с 673 в 2021-м до 709. При этом счет тех, кто получил реальные наказания по этой статье, идет на десятки.