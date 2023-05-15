Эксперт по недвижимости рассказала о критериях при выборе дома для аренды летом

При выборе загородного дома для аренды на лето следует обратить внимание на физические характеристики объекта, юридические и финансовые условия, рассказала «Известиям» 15 мая основатель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс.

Рассмотрев физические особенности дома, можно понять уровень комфорта и безопасности, отметила эксперт.

«Поэтому еще на этапе выбора дома нужно определиться с его назначением: будет ли он использоваться в качестве дачи или будет необходимо каждый день ездить на работу. Здесь важно обратить внимание на время пути, заранее, до заключения договора, проверить автомобильный трафик на этом направлении, узнать про качество дорог и график их ремонта», — рекомендовала Аверс.

После этого стоит определиться с условиями, которые необходимы для комфортной жизни. Например, следует решить, нужны ли горячая вода, ванна, баня или устроит дачный вариант с удобствами на улице и веерными отключениями электричества.

«Обязательно обратите внимание на наличие плесени. В домах без отопления часто бывают повышенная влажность и, как следствие, плесень. Это должно стать стоп-сигналом, так как очень вредно для организма, снижает иммунитет, способствует развитию хронических заболеваний», — отметила эксперт.

Кроме того, по ее словам, необходимо выяснить, как отапливается дом: используются ли котел, печка, кондиционер.

«Если вам понравился дом, то необходимо уделить внимание юридическим моментам», — подчеркнула она.

Изучая договор, стоит, во-первых, проверить право собственности.

«В России многие дачи просто не оформлены в собственность. Запросить эту информацию можно по кадастровому номеру. Арендовать дом, не оформленный в собственность, — большой риск. Если что-нибудь случится, то вас могут выселить, вы потеряете деньги», — объяснила Аверс.

Также при заключении сделки без участия собственника нужно проверять доверенность. Если она отозвана, то сделка будет признана нелегальной, добавила она.

Следует обратить внимание на пункт об ответственности.

«Летом часто случаются пожары, особенно в домах, где есть камины и бани. В договоре должно быть прописано, кто несет ответственность за риск случайной гибели во время пользования. И нужно смотреть, за чей счет будет производиться косметический или капитальный ремонт и кто несет ответственность за имущества третьих лиц, например если при пожаре огонь перекинулся на соседние дома и участки. В идеале строения должны быть застрахованы собственниками, если они сдают их в аренду. Это мировая практика, и это решает 90% проблем, которые могут возникнуть», — рассказала эксперт.

При этом нужно обсудить с арендодателем вопросы, связанные с придомовой территорией — садом, огородом, газоном и выяснить, кто должен за ней ухаживать (арендатор или собственник). В договоре должно быть также указано, кто оплачивает коммунальные платежи.

В то же время не стоит забывать о генеральной уборке. Без этого пункта в документе арендатор может получить счета из химчистки и клининга, добавила эксперт.

«Важно проверить условия досрочного расторжения договора. Если такие не предусмотрены, то деньги за аренду вам никто не вернет», — сказала она.

Рассматривая финансовые условия, необходимо узнать, как часто нужно вносить платежи, как возвращается депозит после окончания срока договора, как передаются деньги.

«Если [средства передаются] наличными, то обязательно нужна рукописная расписка, только она имеет юридическую силу. В ней должны быть указаны паспортные данные, основание и место передачи денег, номер доверенности, если в сделке участвует не собственник недвижимости. При безналичном расчете реквизиты счета и карты должны принадлежать собственнику жилья или человеку, заключающему договор аренды. При расчете в криптовалюте тоже необходима расписка», — объяснила Аверс.

В случае, если арендатора устраивают все пункты, можно подписывать договор и заселяться.

Ранее, 16 марта, руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала «Известиям», что при покупке дачи необходимо в первую очередь обратить внимание на земельный участок — его состояние, местоположение, вид разрешенного использования, наличие нормального круглогодичного подъезда и коммуникаций, в том числе возможности подвести к участку коммуникации.