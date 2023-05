В столице подвели итоги маркетов Московской недели моды

В Москве завершилось главное модное событие весны — маркеты Московской недели моды. С 28 по 30 апреля дизайнеры и бренды презентовали коллекции одежды, обуви, аксессуаров и украшений на семи крупнейших торговых площадках города — в ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!» и ТРК «VEGAS Крокус Сити». Некоторые резиденты маркетов разместились в рамках фестиваля «Московская весна» на маркете на Тверском бульваре до 7 мая.

«Маркеты Московской недели моды стали одним из самых ярких событий этой весны. Почти 300 участников — это российские дизайнеры женской одежды, еще 70 представили аксессуары, остальные презентовали мужскую и детскую одежду, обувь и украшения. Стоит отметить, что более 170 брендов-участников производят свою продукцию в Москве. Такие события, с одной стороны, дают предпринимателям возможность расширить пул клиентов и реализовать свою продукцию. А с другой — благоприятно влияют на экономический потенциал рынка России в сфере моды и раскрывают преимущества отечественных брендов перед потребителем», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Всего на маркетах в торговых центрах было представлено более 17 тыс. товарных позиций. Средняя стоимость покупки составила около 10 тыс. рублей. Покупатели могли приобрести как известные российские бренды одежды от VICTORIA ANDREYANOVA, SERGEY SYSOEV, Gapanovich, так и товары от молодых дизайнеров Measure, SHIN BRAND, а также аксессуары, украшения — от SHER, Radical Chic, Scora, VERUS AMOUR, Spunky Studio. Среди участников также были унисекс-бренды (SL1P) и бренды мужской одежды (SOME PEOPLE, SKY JOKER). Все представленные вещи имеют разную ценовую категорию — как премиум-класса ASK by Guri, COME AMO, так и базовой доступности — basis, MADJ. Кроме того, в ходе события одежду представили дизайнеры, работающие с повседневным стилем, — Cadre, Avo Grace. И деловые — LOUDLY и другие. Полный список брендов-участников маркетов Московской недели моды доступен на сайте moscowfashion.ru.

В мероприятии приняли участие sustainable-бренды, они работают с инновационными тканями и современными технологиями. Например, ‘Rishi делают одежду из крапивы и конопляной ткани. Также на торговых точках можно было найти детскую одежду «Привет Мишка», Mishura, «Уличный стиль», SoWhat?, «БИЧ», PLNB Jeans, «Допустим 36» и другие.

«Я всегда стараюсь подавать заявки на все мероприятия, которые проводит Московская неделя моды. В этот раз мне тоже все очень понравилось, моя марка была представлена в «Океании», в рамках деятельности маркета работали стилисты, проводили консультации и подбор луков для всех желающих», — поделилась Надежда Абзаева из бренда ABZAEVA.

В этом году у дизайнеров — участников маркетов была возможность разместить свои товары в специальном каталоге на платформе сделановмоскве.рф — онлайн-площадке с продукцией московских брендов, на которую впервые смогли попасть не только столичные марки. В каталоге было размещено более 200 российских брендов и более 1700 товаров. Раздел с продукцией участников маркетов будет работать до 31 мая.

Помимо прочего в рамках события было организовано много активностей для гостей. Например, визажисты и стилисты по волосам супермаркетов парфюмерии «Золотое яблоко» ежедневно помогали дополнить образ посетителей маркетов, а лучшие выпускники школы стилистов-имиджмейкеров StyleHunter и школы персональных стилистов PERSONAL STYLING консультировали посетителей маркетов на протяжении всех дней.

О моде и стиле рассказали 18 спикеров в рамках программы выступлений маркетов Московской недели моды. Среди выступающих были стилисты Александра Максимова, Настя Паламарчук, Елена Ушакова, Яна Полянинова, модные инфлюенсеры Анриэль, Вика Андриенко, Екатерина Ливинская, Елизавета Аниховская, инфлюенс-маркетолог, создатель агентства по рекламе с блогерами Алина Фархутдинова и продюсер, основатель Krasavin Media Group Влад Красавин, главный редактор U Magazine Юрате Гураускайте и эколог, главный редактор медиа «ШЭР» Аида Леванова, селебрити-визажист Кристина Новикова, художник по костюмам тревел-шоу «Орел и решка» Анастасия Сазонова, а также дизайнер одежды Софья Бугера и основательница бренда CHUMBLEY Екатерина Жижина и другие.

«На маркетах представлены разнообразные бренды. Я увидела для себя много интересных вещей, открыла много новых фирм. Купила себе интересную юбку и корсет бренда ‘Rishi. На самом деле в обычных магазинах такого не встречала, поэтому мне кажется, что это очень круто! Порадовала себя и купила новые вещи к лету», — поделилась студентка Полина Короткова.

В течение трех дней одежда, обувь и аксессуары от дизайнеров и брендов из разных городов России были доступны к покупке жителям и гостям столицы.

Записи трансляций паблик-токов доступны в официальной группе «ВКонтакте» и в разделе «VK Видео».