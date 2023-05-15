Качели рухнули на голову девочки в отремонтированном парке Брянска

В Брянске в парке «Юность» качели рухнули на голову девочки. У нее диагностирована травма головы. По предварительным данным, качели сломались из-за разрыва металлической трубы по сварному шву.

Родственники пострадавшей сообщили о случившемся в соцсетях. Они призвали администрацию парка принять меры безопасности.

NASHBRYANSK.RU пишет, что парк, в котором произошел инцидент, недавно был отремонтирован. Однако комиссия, принимавшая работы, выявила недочеты. Подрядчик их до сих пор не исправил.

Ранее сообщалось, что в Брянской области до 2024 года реконструируют 24 школы искусств. На эти цели будет выделено более 400 млн рублей.