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Большую рыбалку в Астраханской области приостановят на время нереста

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В Астраханской области вводят ограничения на рыбную ловлю. Они начнут действовать с 16 мая в связи с периодом активного нереста и продлятся до 20 июня.

Как уточняет «Астрахань-24», ловить рыбу в этом время разрешено только в границах населенных пунктов и на территориях, созданных специально для отлова. При этом ловить рыбу разрешается только на удочку, крючков должно быть пять или менее. Объем пойманной рыбы на одного человека — не более 10 кг.

В случае нарушения нерестового запрета штраф составит от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с изъятием орудия лова.

Также в регионе вплоть до 30 июня запрещено ловить раков.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области в Икрянинском районе построят инкубатор для выращивания осетровых пород рыб. Да года назад местный рыбзавод закупил маточные стада для разведения осетровых. Сейчас там выращивают более 2 тыс. особей стерляди и русского осетра.

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