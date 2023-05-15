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В МИЦ «Известия» представят итоги работы Ассоциации онкологов России

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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16 мая в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция академика РАН и РАО Андрея Каприна, посвященная итогам работы Ассоциации онкологов России (АОР).

Об итогах работы организации, ее планах, а также о развитии онкопомощи в России расскажет:

  • Андрей Каприн, академик РАН и РАО, главный внештатный специалист, онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России.

В пресс-конференции также примет участие исполнительный директор АОР Олег Левковский.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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