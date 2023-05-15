В Мурманске пройдет фестиваль молодежных субкультур

Фестиваль молодежных субкультур состоится 23 мая в Мурманске в Долине Уюта. Мероприятие приурочили к «Последнему звонку», сообщили в региональном правительстве.

Выпускникам и гостям праздника представят развлекательные и информационные площадки, пишет ИА «Би-порт». Одна из них называется «Куда пойти учиться». Потенциальные абитуриенты смогут пообщаться с представителями колледжей, Центра опережающей профессиональной подготовки Мурманской области, узнать о возможностях будущего единого вуза.

«Последние звонки» состоятся в Мурманской области 20 и 25 мая. В столице региона, в Ловозерском районе и Варзуге праздник пройдет 25 мая. В Апатитах, Мончегорске, Кировске, Оленегорске, Ковдоре и других районах мероприятие запланировано на 20 мая.