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Песок на пляже в Ульяновске просеют специальной машиной

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В Ульяновске идет подготовка к началу купального сезона. О том, какие работы проводятся на Центральном пляже, рассказал директор городского центра по благоустройству и озеленению Геннадий Моргунов.

Так, по его словам, которые приводит ulpravda.ru, песок на пляже будут просеивать специальной машиной дважды в неделю. Сюда уже завезли 650 т чистого речного песка.

Для обслуживания пляжа сформировали бригаду из 10 человек. Они провели его санитарную очистку, покрасили борткамень и малые архитектурные формы, удалили поросль, скосили траву, привели в порядок туалеты. Кроме того, уже установлены спуски в Волгу, контейнеры для мусора.

В самом мелком бассейне для детей организуют игровые зоны. Менять воду во всех трех бассейнах собираются каждую неделю с июня по август. Федерации пляжного футбола и волейбола благоустраивают свои территории.

Аналогичная санитарная очистка мест массового отдыха вблизи воды, установка контейнеров для ТКО проведена на прибрежной акватории парка «40 лет ВЛКСМ» и котлована у посёлка Борьба. На последний из указанных участков запланирован дополнительный завоз чистого песка.

Ранее, в конце апреля, сообщалось, что у школ Ульяновска спилили все опасные деревья.

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