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В Херсонской области женщину задержали за попытку дачи взятки в 500 тыс. рублей

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Фото: УФСБ России по Херсонской области
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В Херсонской области женщину задержали за попытку дачи взятки сотруднику органов безопасности в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в понедельник, 15 мая, в региональном управлении Федеральной службы безопасности (УФСБ) России.

Следственное управление Следственного комитета России по региону установило мотивы 37-летней местной жительницы. Так, она хотела, чтобы сотрудник не сообщал в следственные органы о том, что ее 14-летний сын 17 марта текущего года отправил по электронной почте письмо на адрес Верховного суда Республики Мордовия с заведомо ложным сообщением об акте терроризма с формулировкой о заминированном здании.

«Своими действиями он (подросток. — Ред.) дезорганизовал органы власти, отвлек силы и средства на проверку ложной информации. Правоохранительные органы оперативно установили личность подозреваемого в совершении этого преступления», — говорится на сайте ведомства.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Ей грозит до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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Следственный комитет России 27 апреля сообщил о том, что экс-начальнику управления МВД РФ по Камчатскому краю Михаилу Киселеву назначено 11 лет колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. В июле 2020 года в Петропавловске-Камчатском Киселев отдал незаконные указания подчиненным ему сотрудникам полиции вернуть задержанную и подлежащую изъятию рыбопродукцию, которую руководитель местного рыбоперерабатывающего предприятия перевозил в отсутствие требуемых ветеринарных свидетельств.

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