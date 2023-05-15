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Бывшее авиационное училище в Луганске повреждено при атаке ВСУ

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Фото: lug-info.com
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При обстреле Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ) утром 15 мая пострадало административное здание бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Об этом сообщила сенатор от Луганской Народной Республики (ЛНР) Дарья Лантратова.

«Две ракеты попали в административное здание. 4-й этаж разрушен. По предварительной информации, пострадавших нет. Но, учитывая, что училище находится в жилом массиве, прилет мог обернуться большой трагедией», — написала она в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день в Луганске в районе автовокзала прогремело два взрыва. Как сообщил экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник, целью киевского режима могло быть бывшее Авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник также уточнял, что обстрелы вооруженных формирований противника пришлись именно на авиационное училище.

В распоряжении «Известий» появились кадры, которые свидетельствуют о том, что обстрелы производились ракетами англо-французского производства Storm Shadow.

13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор уже нанесено несколько ударов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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