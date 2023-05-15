Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 15 мая поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:40 (мск), доллар вырос на 1,46% — до 79,05 рубля, а через пять минут достиг 79,1 рубля.

Кроме того, евро прибавляет 1,44%, поднимаясь до 86,06 рубля, а юань вырос на 2,11%, до 11,36 рубля.

Ранее, 11 мая, доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака спрогнозировал тенденцию на ослабление рубля. Он добавил, что зависеть это будет от многих вещей — в частности, от того, как будут идти импорт и экспорт, поскольку именно соотношение импорта и экспорта во многом оказывает влияние на курс рубля по отношению к доллару.

В начале мая генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов в разговоре с «Известиями» посоветовал переводить долларовые депозиты во вклады в юанях.