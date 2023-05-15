В Барнауле дети на самокатах сломали шлагбаум

Дети на самокатах сломали шлагбаум на проспекте Энергетиков, дом 10, в Барнауле. Местные жители пожаловались на них в соцстетях, сообщает «ЧБ Барнаул».

Инцидент произошел еще 12 мая. Дети катались на самокатах, один из них влетел в преграждающее дорогу устройство. После самокатчики скрылись.

«Если сломали шлагбаум, сообщите родителям. Почему жители должны ремонтировать шлагбаум за собственные средства?» — возмутилась читательница паблика.

Она также попросила родителей объяснить своим детям правила использования шлагбаумом и потребовала связаться с председателем дома. Неизвестно, возместили ли жильцам ущерб, отмечает altapress.ru.

Ранее детский травматолог-ортопед Елена Плигина посоветовала не позволять ребенку кататься на самокате более двух часов в день. По ее словам, неправильная езда может стать причиной развития мышечной асимметрии.