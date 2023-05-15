Более 25 детских лагерей откроют этим летом в Калужской области
В Калужской области заканчивается подготовка к началу детской летней оздоровительной кампании. Ее ход и возникшие вопросы обсуждались на совещании под руководством губернатора Владислава Шапши.
По словам вице-губернатора Константина Горобцова, которые приводит газета «Весть», из местного бюджета на организацию летнего отдыха детей выделили 212 млн рублей. Откроют 27 загородных оздоровительных лагерей и 312 лагерей с дневным пребыванием.
Различными формами занятости и всеми видами отдыха будут охвачены более 80 тыс. детей. Отдых сделают бесплатным для всех, приоритет получат семьи в сложной ситуации и дети участников СВО. Также в этом году, как и в 2022-м, организуют отдых для детей из Первомайска в ЛНР. Калужские дети отправятся отдыхать на Черноморском побережье и в санатории Белоруссии.
Губернатор распорядился разрешить подготовку к работе в летний сезон в течение месяца, учитывая все высказанные предложения и замечания.
Ранее сообщалось, что в Курганской области не успевают отремонтировать несколько летних лагерей. Крупный ремонт проводится в лагерях «Красные орлы», «Салют», «Лесная республика», «Космос» и «Зеркальный».