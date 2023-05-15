Пушилин сообщил об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения
Украинские военнослужащие активизировались по всей линии соприкосновения, заявил 15 мая врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Он уточнил, что речь не идет о контрнаступлении, о котором ранее очень много говорили в Киеве.
«Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин заверил, что в ДНР готовились к такому развитию событий. По его словам, на отдельных участках фронта обстановка усложнилась, однако в целом находится под контролем.
Кроме того, Пушилин заявил об успехах российских сил на авдеевском и марьинском направлениях и добавил, что все попытки украинских войск атаковать заканчиваются неудачей.
13 мая украинский генерал-майор Сергей Кривонос указал, что российские войска имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления Вооруженных сил Украины.
Ранее, 11 мая, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что в Киеве не спешат с контрнаступлением, так как понимают, что Украина в этом случае понесет потери в разы больше, нежели в обороне.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.
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