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Пушилин сообщил об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украинские военнослужащие активизировались по всей линии соприкосновения, заявил 15 мая врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он уточнил, что речь не идет о контрнаступлении, о котором ранее очень много говорили в Киеве.

«Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин заверил, что в ДНР готовились к такому развитию событий. По его словам, на отдельных участках фронта обстановка усложнилась, однако в целом находится под контролем.

Кроме того, Пушилин заявил об успехах российских сил на авдеевском и марьинском направлениях и добавил, что все попытки украинских войск атаковать заканчиваются неудачей.

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13 мая украинский генерал-майор Сергей Кривонос указал, что российские войска имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее, 11 мая, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что в Киеве не спешат с контрнаступлением, так как понимают, что Украина в этом случае понесет потери в разы больше, нежели в обороне.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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