Международные правозащитные организации не выполняют своих прямых обязательств, не реагируя на удары Вооруженных сиы Украины (ВСУ) по мирным кварталам Луганска. Об этом заявила в своем Telegram-канале омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова 15 мая.

«Отсутствие реакции показывает, что международные институты защиты прав человека политизированы и ангажированы, фактически не выполняют своих прямых обязательств, что полностью развязывает руки вооруженным неонацистам», — отметила омбудсмен.

Ранее в этот день в Луганске в районе автовокзала прогремело два взрыва. Как сообщил экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник, целью киевского режима могло быть бывшее Авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

Позднее в распоряжении «Известий» появились кадры, которые свидетельствуют о том, что обстрелы производились ракетами англо-французского производства Storm Shadow.

13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор уже нанесено несколько ударов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.