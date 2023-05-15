Омбудсмен ЛНР обвинила международные организации в бездействии
Международные правозащитные организации не выполняют своих прямых обязательств, не реагируя на удары Вооруженных сиы Украины (ВСУ) по мирным кварталам Луганска. Об этом заявила в своем Telegram-канале омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова 15 мая.
«Отсутствие реакции показывает, что международные институты защиты прав человека политизированы и ангажированы, фактически не выполняют своих прямых обязательств, что полностью развязывает руки вооруженным неонацистам», — отметила омбудсмен.
Ранее в этот день в Луганске в районе автовокзала прогремело два взрыва. Как сообщил экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник, целью киевского режима могло быть бывшее Авиационное училище штурманов (ВВАУШ).
Позднее в распоряжении «Известий» появились кадры, которые свидетельствуют о том, что обстрелы производились ракетами англо-французского производства Storm Shadow.
13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор уже нанесено несколько ударов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.