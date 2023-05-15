«Парад басов» с участием ведущих солистов страны устроят в Твери

В Твери 25 мая состоится «Парад басов». Артисты ведущих театров страны исполнят известные арии и романсы на сцене Тверской академической областной филармонии. В программе примут участие Михаил Гужов, Владимир Кудашев и Отар Кунчулиа.

Как отмечают «Тверские ведомости», каждый исполнитель обладает глубоким и мощным басовым голосом, наделенным неповторимой окраской тембра. В их совместном концерте можно будет услышать популярные арии из опер Моцарта, Доницетти, Россини, Верди, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, старинные романсы и русские народные песни. Сначала участники концерта споют соло, а затем объединятся в трио.

Ранее, 5 мая, сообщалось об открытии в Петербургской филармонии XVI Международного фестиваля «Музыкальная коллекция». В его рамках состоятся 11 концертов ведущих коллективов и исполнителей. В программе фестиваля, который проводится при поддержке «Роснефти», — произведения русской и западноевропейской академической музыки XVIII–XX веков. Закрытие фестиваля намечено на 29 мая.