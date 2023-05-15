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Несколько ворон напали на раненую неясыть в Томске

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Несколько ворон напали на раненую неясыть на улицах Томска в понедельник, 15 мая, сообщили очевидцы в социальных сетях. Авторы сообщения смогли отбить ослабленную сову и обратились к ветеринарам, так как у птицы, предположительно, сломано крыло.

Глава центра реабилитации диких животных «Феникс» Нина Крылова рассказала РИА «Томск», что нашедшие неясыть томичи уже связались с ней. Специалисты готовы оказать раненому пернатому помощь.

По словам замдиректора экологического центра «Стриж» Андрея Баздырева, появление неясыти в Томске говорит о привлекательности города с точки зрения доступности пищи — мышей, ворон и голубей. Обратные случаи, когда потенциальные жертвы нападают на хищника, происходит, если сова получила травму.

«Вороны могут активно преследовать неясыть, потому что она их ест, то есть вороны для неясыти — это пища. Когда они защищаются, они отвечают хищнику осторожно, потому что неясыть может и ответить. А когда неясыть ослаблена, конечно, вороны могут ее травмировать», — рассказал специалист.

Он добавил, что появление неясыти в Томске не редкость. Более того, птицы могут вить гнезда в городе, например в крупных парках. Также хищники залетают в город зимой, поскольку здесь проще охотиться на мышей, ворон и голубей.

Ранее в мае сообщалось, что пожар уничтожил гнездо краснокнижных японских журавлей Снежинки и ее спутника Подснежника в долине реки Алим в Приамурье. Птицы свили гнездо среди сухой травы, но 2 мая из-за сильного ветра огонь распространился по долине и добрался до места кладки яиц.

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