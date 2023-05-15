Проекты по развитию молодежного предпринимательства поступили на форум «Сильные идеи для нового времени»

Участники форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд «Росконгресс», предлагают провести федеральный акселератор технологических проектов для школьников и создать платформу поддержки студенческого научно-технологического предпринимательства. Авторы идей считают, что такая комплексная работа позволит увеличить количество молодых людей, готовых заниматься бизнесом: согласно исследованиям, вероятность выбора карьеры в предпринимательстве в три раза выше у тех, кто прошел соответствующие программы в школе или пробовал запустить свое дело в юности.

Акселератор «Технолидеры будущего» состоит из трех элементов — квеста для школьников, обучающей программы на уровне школ и большого федерального акселератора. Во время квеста подростки от 12 до 18 лет знакомятся с понятием «технологическое предпринимательство» и его особенностями, ищут ответы на вопросы о технологических бизнесах, предпринимателях и значимых инновациях. Особенность квеста — использование мобильного приложения с дополненной реальностью, которое позволяет педагогам в регионах самостоятельно проводить игру и делает ее увлекательной для подростков.

Следующий этап — образовательная программа по основам технологического предпринимательства. Школьники разрабатывают идеи бизнеса с перспективами коммерциализации, которые проверяют через интервью с потенциальными покупателями продукта. Ключевые задачи этого этапа — выход подростков «в поле» и общение с целевой аудиторией. В федеральный акселератор участников отбирают на конкурсной основе, он включает обучающие мероприятия, сопровождение команд наставниками, экспертные и инвестиционную сессии. Итогом акселератора станут запущенные подростками технологические бизнесы.

«В настоящий момент школа формирует понимание только одной карьерной траектории — поступление в вуз и дальнейшее трудоустройство в компаниях крупного бизнеса или государственного сектора. Вместе с тем для реализации одного из ключевых государственных приоритетов — обеспечения технологического суверенитета страны — необходимы не только инженеры, но и лидеры технологических бизнесов. Как показывают международные исследования, вероятность выбора предпринимательской карьерной траектории в три раза выше у людей, кто прошел предпринимательские программы в школе», — сказала автор проекта Виктория Рыжова.

Для реализации идеи команде нужна прежде всего административная поддержка. Например, необходимо ввести предпринимательство в программы внеурочной деятельности школ и в работу «Кванториумов», обучить педагогов технологии проведения регионального предакселератора, а также содействовать в переговорах с технологическими компаниями по запуску тематических треков федерального акселератора.

Еще один проект, поданный на форум «Сильные идеи для нового времени», предполагает развитие предпринимательских навыков уже на уровне вузов.

«В целом 24% стартапов создаются в университетах. В России в университетах их создается менее 3% от общего числа. Это одновременно и проблема, и нераскрытый потенциал», — считает участник форума Анна Шпилева.

Команда, которую она представляет, хочет создать единую платформу поддержки студенческого научно-технологического предпринимательства, через которую каждый студент России получит доступ к информации обо всех ресурсах и возможностях для развития стартап-проектов. Это могут быть системы поддержки внутри университетов, актуальные акселерационные программы, библиотека материалов для начинающих предпринимателей, работа с экспертами и трекерами, отобранными на основании экспертизы и внутреннего контроля, интерактивная витрина проектов.

Кроме того, участники форума АСИ и фонда «Росконгресс» предложили проводить всероссийский правовой предпринимательский диктант для молодежи, который даст возможность каждому желающему узнать свой уровень грамотности в предпринимательской отрасли и повысить его.

Подать свой проект на форум можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф до 21 мая. Уже поступило 13 964 идеи. Финальной точкой форума «Сильные идеи для нового времени» станет очное двухдневное мероприятие, которое пройдет в июне 2023 года. Там представят 100 лучших идей и проектов, часть из них презентуют президенту страны.