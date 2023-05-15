Украинские боевики выпустили по ЛНР три ракеты Storm Shadow за неделю

За прошедшую неделю украинская армия выпустила по Луганской Народной Республике (ЛНР) три ракеты Storm Shadow, один человек погиб. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в понедельник, 15 мая.

Всего было зафиксировано семь обстрелов по территории республики со стороны украинских войск. Так, удары пришлись по населенным пунктам Молодежное, Первомайск, Стаханов, Луганск, Алмазная, Золотое-1 и Юбилейный.

Кроме того, в ходе обстрелов Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 ракет из американской РСЗО HIMARS.

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 17 мирных жителей, из которых один человек погиб и 16 человек получили ранения, среди которых шесть детей. Разрушено и повреждено 45 домостроений и 11 объектов гражданской инфраструктуры», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в этот день в Луганске в районе автовокзала прогремело два взрыва. Предположительно, целью киевского режима могло быть бывшее Авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

В распоряжении «Известий» появились кадры обломков ракеты Storm Shadow, которой и был нанесен удар.

13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор уже нанесено несколько ударов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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