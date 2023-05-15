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Украинские боевики выпустили по ЛНР три ракеты Storm Shadow за неделю

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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За прошедшую неделю украинская армия выпустила по Луганской Народной Республике (ЛНР) три ракеты Storm Shadow, один человек погиб. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в понедельник, 15 мая.

Всего было зафиксировано семь обстрелов по территории республики со стороны украинских войск. Так, удары пришлись по населенным пунктам Молодежное, Первомайск, Стаханов, Луганск, Алмазная, Золотое-1 и Юбилейный.

Кроме того, в ходе обстрелов Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 ракет из американской РСЗО HIMARS.

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 17 мирных жителей, из которых один человек погиб и 16 человек получили ранения, среди которых шесть детей. Разрушено и повреждено 45 домостроений и 11 объектов гражданской инфраструктуры», — отмечается в сообщении ведомства.

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Ранее в этот день в Луганске в районе автовокзала прогремело два взрыва. Предположительно, целью киевского режима могло быть бывшее Авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

В распоряжении «Известий» появились кадры обломков ракеты Storm Shadow, которой и был нанесен удар.

13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор уже нанесено несколько ударов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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