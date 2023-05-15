Недостроенный санаторий снесут в Евпатории за 20 млн рублей

В Крыму в Евпатории демонтируют недостроенное здание лечебно-оздоровительного корпуса реабилитационного центра. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.

Работы должны завершить до 15 августа. Их стоимость — 19,8 млн рублей. Подрядчиком по госконтракту является ООО «Спецстрой».

В распоряжении указано здание, расположенное по адресу: улица Пушкина, 92. Как отмечает ИА «Крыминформ», по этому адресу располагается действующий санаторий для детей и детей с родителями «Лучезарный».

Ранее, в середине марта, сообщалось, что в Евпатории заключили контракт на благоустройство третьего участка Лазурной набережной. Стоимость работ оценивается в 116,2 млн рублей. Провести благоустройство подрядчик должен своими силами, без привлечения субподрядчиков.