Шампанские вина «Новый свет» получили федеральную специальную марку

На шампанских винах «Новый Свет» появилась федеральная специальная марка. Это официальное подтверждение тому, что вино произведено из винограда, выращенного исключительно в России.

Получить специальную марку можно только за соответствие стандартам производства.

«Помимо роста производства, помимо роста качества российских вин растет армия поклонников, <...> глубоко, системно, хорошо разбирающихся в российских винах, в различиях регионов, в применяемых технологиях», — указал исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников.

По его словам, для продвинутых потребителей российского вина маркировка знака «вино России» — это дополнительное свидетельство высокого качества продукта.

При этом, по данным «Известий», представители российских виноделен уже заявили, что абсолютно не боятся конкуренции и даже ей рады, потому что это позволяет развивать собственные технологии и ускоряет процесс импортозамещения.

В конце апреля крымские напитки презентовали в рамках акции «Дни российских вин».