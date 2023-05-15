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Шампанские вина «Новый свет» получили федеральную специальную марку

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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На шампанских винах «Новый Свет» появилась федеральная специальная марка. Это официальное подтверждение тому, что вино произведено из винограда, выращенного исключительно в России.

Получить специальную марку можно только за соответствие стандартам производства.

«Помимо роста производства, помимо роста качества российских вин растет армия поклонников, <...> глубоко, системно, хорошо разбирающихся в российских винах, в различиях регионов, в применяемых технологиях», — указал исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников.

По его словам, для продвинутых потребителей российского вина маркировка знака «вино России» — это дополнительное свидетельство высокого качества продукта.

При этом, по данным «Известий», представители российских виноделен уже заявили, что абсолютно не боятся конкуренции и даже ей рады, потому что это позволяет развивать собственные технологии и ускоряет процесс импортозамещения.

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В конце апреля крымские напитки презентовали в рамках акции «Дни российских вин».

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