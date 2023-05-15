Повышенное содержание тяжелых металлов обнаружили в водах Петербурга

В водоемах Санкт-Петербурга и Ленинградской области зафиксировано повышенное содержание тяжелых металлов. Исследование 35 водных объектов проводили эксперты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». На проверку они взяли 71 пробу.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу учреждения, анализы показали, что в некоторых водоемах превышены допустимые значения тяжелых металлов, таких как медь, железо общее, марганец, цинк, кадмий и свинец.

Так, содержание меди превысило ПДК в 99% проб, железа — в 92%, марганца и цинка — в 80%. Кадмий и свинец нашли в 1% проб. Эксперты обратили внимание, что экстремально высокого уровня загрязнения не выявлено. Содержание нефтепродуктов также находится в пределах минимально определяемой величины.

В конце марта сообщалось, что в Петербурге будут устанавливать защитные экраны вокруг деревьев во время строительных работ. Двухметровые экраны будут защищать зеленые насаждения от повреждений.