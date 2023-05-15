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ВСУ нанесли удар в Луганске в районе бывшего авиационного училища штурманов

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар в районе бывшего Авиационного училища штурманов (ВВАУШ) в Луганске. Об этом 15 мая сообщается в Telegram-канале подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), военного эксперта Андрея Марочко.

Он сообщил, что Украина при обстреле Луганска могла вновь применить крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства.

Как сообщил в своем Telegram-канале экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, авиационное училище было ликвидировано еще в конце 1990-х годов. Он подчеркнул, что в этом районе находится достаточно плотная жилая застройка. Недавно там отреставрировали здание кадетского корпуса.

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«Известия» позднее опубликовали кадры с места прилета, на которых видны обломки ракет Storm Shadow. Предварительно, пострадавших нет.

13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву в минобороны Великобритании сообщили 11 мая.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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